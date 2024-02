Declarações de Moreno, treinador do Desportivo de Chaves, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (1-0) frente ao Moreirense:

«Falharam várias coisas, o que me parece é que foi a eficácia que o Moreirense teve, em algumas das oportunidades que criou, que fez a diferença e nós não finalizámos as nossas oportunidades. O Moreirense entrou bem, nós muito passivos, mas depois equilibrámos e tivemos alguns lances, de bola parada. Na segunda parte entrámos melhor do que o Moreirense, lembro-me de uma oportunidade do Guzzo. Nós não fizemos e depois o Moreirense marcou, acontece muito isto às equipas que estão desconfiadas e desconfortáveis. É um resultado injusto que nos complica a vida, não há como disfarçar. Ainda acredito que vamos a tempo».

[Reforços podem ser importantes] «Vieram acrescentar competitividade e qualidade ao grupo. Acreditamos que este grupo vai dar saída, quem veio acrescenta qualidade, demonstraram que queria vir para o Chaves. Rapidamente temos que pontuar, ganhar, vínhamos de três empates, alguns deles em campos difíceis, mas a vitória é que faz a diferença».

[Essugo titular] «Essugo vai acrescentar qualidade, é um jogador que carrega a bola com um bom posicionamento dentro do campo. Fez um bom jogo, mesmo sem a competição necessária, não tenho dúvidas que nos vai ajudar até ao final da época».