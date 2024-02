A centralização dos direitos televisivos da Liga portuguesa, cuja implementação tem de ser feita até à época desportiva 2028/29, é um dos sete desafios definidos no exercício do organismo presidido por Pedro Proença para o período 2023-2027 e «um passo muito importante para o crescimento do futebol em Portugal».

Este é o entendimento de Miguel Farinha, da EY Portugal, que vincou a ideia esta terça-feira, no Estádio do Bessa, após a apresentação da sétima edição do Anuário do Futebol Profissional Português - não contou com a presença de Proença - que revela que a indústria contribuiu com 667 milhões de euros para o Produto Interno Bruto (PIB) do país, gerando 228 milhões de euros em impostos para os cofres do Estado em 2022/23.

O responsável da EY, autora do estudo em parceria com a Liga, frisa que é determinante que a centralização crie um produto melhor e que os clubes de menor dimensão possam beneficiar da equidade trazida pela distribuição de receitas.

«Atualmente, as receitas da televisão, no total da Liga, correspondem a cerca de 20 por cento do total de receitas que o futebol em Portugal tem. E muito concentradas em três clubes [ndr: Benfica, FC Porto e Sporting]. E a diferença, destes três face a todos os outros, é muito significativa. Acreditamos é que a centralização permitirá, primeiro, construir um produto melhor, mais atrativo, que tenha muito mais saídas para o mercado. Depois, que esse produto consiga capitalizar o seu valor, ter mais valor associado e, com esse valor, distribuir mais para os clubes mais pequenos da tabela. Não acreditamos que exista uma simples redistribuição com alguns a perder e outros a ganhar. Temos de garantir que ninguém vai perder, mas que o ganho que se consiga aqui seja distribuído pelos clubes mais pequenos. Quanto mais competitivos forem, quanto mais dinheiro tiverem para investir, mais competitivos serão, melhor será a Liga», assinalou Miguel Farinha, em declarações aos jornalistas, após a apresentação no auditório do Bessa.

Defendendo que o futebol português «é viável», o responsável da EY em Portugal, Angola e Moçambique assinalou que este «gerou cerca de 946 milhões de euros de receitas, face a 918 milhões de euros de despesas» em 2022/23. Por outro lado, assinalou que a centralização vai ajudar a «combater» a «macrocefalia» existente nas receitas e despesas, muito concentradas em Benfica, FC Porto e Sporting.

«Há temas a melhorar, como a macrocefalia do futebol em Portugal, temos as receitas e as despesas muito concentradas em três clubes, um quarto a chegar lá [ndr: SC Braga], mas ainda a um nível diferente. Ainda há uma macrocefalia que é preciso combater. A centralização ajuda muito», referiu, lembrando que é preciso os clubes estarem conscientes das possíveis consequências da antecipação dos direitos televisivos.

«A centralização é fundamental, a antecipação depende do cash flow de cada clube. Nós vimos agora uma sociedade desportiva que neste momento fez essa antecipação de receitas [FC Porto], mas aí estamos a falar de uma questão de maior ou menor dificuldade financeira no momento. A maior parte dos clubes já tinha essas receitas antecipadas, uns mais do que outros. Mas é preciso perceber e os clubes têm de pensar: de cada vez que estão a antecipar receitas, estão a trazer receitas de daqui a dois a três anos para este momento. Daqui a 2-3 anos não vai haver esse cash flow e às vezes é preciso pensar a longo prazo para ver o que queremos fazer e não estar a apostar tudo no momento, com as consequências nefastas que isso pode ter», rematou.

A apresentação da sétima edição do Anuário do Futebol Profissional Português decorreu durante as Jornadas Anuais da Liga, realizadas no Estádio do Bessa, no Porto.