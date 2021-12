A Comissão de Instrutores da Liga propôs, por duas vezes, o arquivamento do processo ao empresário Pedro Pinho, por agressão a um jornalista após o jogo Moreirense-FC Porto, em abril de 2021.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD) não seguiu essa indicação, contudo, e puniu o empresário com 120 dias de suspensão, e ainda uma multa de 3.600 euros.

No comunicado agora publicado pelo Conselho de Disciplina, é possível ver que a Comissão de Instrutores recebeu o processo a 29 de abril, e que devolveu-o à Cidade do Futebol quase cinco meses depois.

«Nesse mesmo dia, foi indeferida a proposta de arquivamento da Comissão de Instrutores da Liga, solicitando-se a realização de novas diligências instrutórias», revela o documento.

O caso voltou para a Liga, mas a 20 de outubro surgiu «nova proposta de arquivamento, da qual discordou a Relatora do Conselho de Disciplina que, por sua vez, deduziu acusação no dia 8.11.2021».

«No dia 19.11.2021 realizou-se a audiência disciplinar, tendo o Conselho de Disciplina decidido, no dia 07.12.2021, pela condenação do arguido, pela prática da infração disciplinar p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos 171º, nºs 1 e 131.º, n.º 2 do RDLPFP20, na pena de suspensão que se fixou em 120 dias e, acessoriamente, na pena de multa que se fixou em €3.600,00€ (três mil e seiscentos euros)», esclarece o comunicado.