A Liga informou esta quinta-feira que as eleições para os órgãos sociais, tendo em vista o quadriénio 2023/2027, estão marcadas para 1 de junho.

Pedro Proença, atual presidente da Liga, ainda não tomou posição sobre uma eventual recandidatura para um mandato em que vai ser definida a nova distribuição dos direitos televisivos e a construção da nova sede da Liga

As eleições, que vão decorrer na sede da Liga, vão eleger o presidente da Liga, o presidente da Assembleia Geral e membros da respetiva mesa, bem como o Conselho Fiscal e o Conselho Jurisdicional.

As candidaturas podem ser entregues a 26 de maio de 2023, na sede da Liga, entre as 10h30 e as 13h30.