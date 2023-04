Arábia Saudita, Estados Unidos e outros países europeus são hipóteses para acolher a final four da Taça da Liga, revelou o presidente da Liga Portugal.



«Já há um caderno de encargo, foi lançado um concurso público e esperamos que muito rapidamente possamos ter conclusões. O mercado [da Taça da Liga] é tripartido: América é uma boa possibilidade, o mercado da Arábia Saudita e o mercado europeu, que também nunca deixamos de fora», adiantou Pedro Proença, em declarações à Rádio Renascença.



Proença disse que os clubes pretendem a internacionalização do futebol português, mas não adiantou a data para a relocalização da Taça da Liga.



«Queremos fazê-lo o quanto antes, faz todo o sentido. Temos partilhado isso com os nossos clubes. Há uma grande vontade de conseguir internacionalizar as nossas competições por essa via. Estamos na antecâmara de reduzir a Taça da Liga a um modelo que possa corresponder ao período pós-2024. Direi que, daqui a um ou dois ciclos, acredito que consigamos fazer esse desiderato», afirmou.



O presidente da Liga concluiu o raciocínio, sublinhando que a internacionalização do futebol e dos clubes portugueses «é um trabalho que tem de ser feito a par da centralização dos direitos audiovisuais».