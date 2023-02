A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) aplicou medida cautelar de interdição a recintos desportivos a um adepto que utilizou pirotecnia na final da Taça da Liga.

De acordo com a APCVD, o adepto tem 22 anos e é simpatizante do FC Porto.

A interdição fica em vigor até ao processo estar concluído, sendo que o arguido por ser punido com uma coima entre mil e dez mil euros, e arrisca uma interdição que pode ir até dois anos, como sanção acessória.

Relativamente às imagens de adeptos do Sporting com tochas, na final, fonte do processo explicou à agência Lusa que o caso está a ser investigado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, por estar em causa a prática de crime.

De referir que dois adeptos foram impedidos de assistir à final, precisamente por estarem proibidos de entrar em recintos desportivos.