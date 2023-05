Com três jogadores cada, Sporting de Braga e Benfica são os clubes mais representados na equipa ideal da 30.ª jornada da Liga, após o somatório das notas (de 1 a 5) dos jornalistas do Maisfutebol que estão presentes nos estádios combinada com a pontuação (de 1 a 10) do Sofa Score.



Não houve nenhuma nota máxima atribuída ainda que Grimaldo tenha sido o jogador com melhor pontuação. Depois de bracarenses e encarnados, o Desp. Chaves surge como a terceira equipa com mais atletas presentes neste onze (dois).



Sporting, Rio Ave e Estoril são os outros emblemas representados na equipa ideal da ronda 30.





Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.