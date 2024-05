Galeno foi a principal figura da 34.ª e última jornada da Liga, levando em consideração a nota atribuída pelos jornalistas do Maisfutebol e a avaliação do SofaScore.

O internacional brasileiro foi o autor do golo que decidiu o Sp. Braga-FC Porto, assim como o último lugar do pódio do campeonato. Galeno mereceu nota quatro para o nosso jornal, além de recolher uma pontuação de 8.8 em 10 para o SofaScore.

Em destaque nesta derradeira jornada esteve também Viktor Gyökeres, como já tem sido habitual, fruto do bis que apontou diante do Desp. Chaves.

Nota ainda para Cezary Miszta, guarda-redes polaco que se estreou pela equipa principal do Rio Ave e «encheu» a baliza dos vilacondenses, no empate a um golo diante do Benfica.

Rio Ave e Portimonense, ambos com dois jogadores, são as equipas mais representadas neste onze. Benfica, Boavista, Estrela, FC Porto, Vizela, V. Guimarães e Sporting têm todos um jogador.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.