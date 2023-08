Bons jogos, muitos golos, resultados inesperados e eis a primeira equipa da jornada da temporada 2023/24. Uma equipa que resulta da soma dos jogadores mais pontuados pelo SofaScore em combinação com as notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol que estiveram presentes nos respetivos jogos.

Um onze em que se destaca o Gil Vicente, a equipa que alcançou o resultado mais expressivo da ronda, com a goleada de mão cheia imposta ao Portimonense (5-0), com Gabriel Pereira, Buta e Fujimoto em especial destaque.

Uma equipa que, além da equipa de Barcelos, fica completa com o contributo de mais oito clubes (!), o que dá bem conta da riqueza desta primeira ronda.

Desp. Chaves, Estoril, Famalicão, Rio Ave, Benfica, Arouca, Sporting e Boavista, com um jogador cada, também estão representados neste primeiro onze que conta com um ataque composto por Gyökeres, o reforço do Sporting que bisou frente ao Vizela (3-2), e também com Bozenik, o avançado do Boavista que, também com dois golos, sentenciou a derrota do campeão Benfica nesta ronda inaugural.