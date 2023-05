Sp. Braga e Benfica, as equipas que conseguiram os resultados mais volumosos da última ronda da Liga, são os clubes mais representados na equipa da 32.ª jornada, elaborada pela soma das notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol com as notas da plataforma Sofascore.

O Benfica, que goleou o Portimonense por 5-1, está representado por Aursnes, Grimaldo e Musa. O avançado croata, que saltou do banco ao minuto 87, marcou dois golos e tem mesmo a média mais alta deste onze.

O Sp. Braga, por seu lado, venceu o Santa Clara por 5-3 e contribui com Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Bruma.

O Estoril, que acabou de garantir a permanência no primeiro escalão, também está representado por dois jogadores, num onze que conta ainda com os contributos do Gil Vicente, FC Porto e Desp. Chaves.