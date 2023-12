Ricardo Velho, guarda-redes do Farense, é o grande desataque da equipa da 13.ª jornada da Liga, elaborada pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol em cada jogo, nos estádios, com as da plataforma SofaScore.

O guarda-redes da equipa de Faro esteve em particular destaque no empate que os algarvios de José Mota arrancaram no Estádio da Luz diante do Benfica (1-1), com uma mão cheia de defesas determinantes, recebendo nota máxima no SofaScore (10) e também no Maisfutebol (5).

Rodrigo Gomes, extremo do Estoril, que está num excelente momento de forma, é o segundo jogador com a média de notas mais elevada neste onze, depois dos dois golos que marcou na goleada dos canarinhos ao Desp. Chaves (4-0).

Um onze que fica completo com três jogadores do Benfica, dois do FC Porto, dois do Sp. Braga, um do Vitória e outro do Rio Ave.

Ora veja: