Ricardo Velho, guarda-redes do Farense, é o jogador com a pontuação mais elevada na equipa 27.ª jornada, segundo as médias das notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol e a Sofascore .

Apesar da derrota do Farense frente ao Arouca, por 2-1, o guarda-redes português evitou um desastre ainda maior para a equipa algarvia, tendo contabilizado um total de 13 defesas e recebendo a melhor pontuação da semana, um total de 9.3. De notar que esta é a quinta vez (!) que o jogador de 25 anos entra na equipa da semana desta época.

Num onze dominado pelo Sporting, Casa Pia e V. Guimarães (dois jogadores de cada), destaque também para o avançado dos gansos, o brasileiro Felippe Cardoso, que marcou dois golos na goleada frente ao Vizela (4-0) e recebeu com uma pontuação de 9 da Sofascore e a nota máxima do Maisfutebol.

De resto, o Benfica, o Sp. Braga, o Arouca e o Portimonense fecham o onze, com um representante por equipa.

Ora veja a equipa da 27.ª jornada:

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.