Figura do jogo: Rodrigo Gomes

O camisola 21 do Estoril tentou lutar sempre contra a desinspiração que foi tomando conta do jogo de abertura da jornada 26 da Liga. Desde cedo que Rodrigo Gomes mostrou ao que vinha, com muitas arrancadas pela esquerda, onde tem jogado nos últimos jogos, depois da entrada de Wagner Pina no onze para a saída de Tiago Araújo. Teve a melhor oportunidade do primeiro tempo, aos 41 minutos, mas não conseguiu marcar na cara do guarda-redes.

Momento do jogo: golo do Estoril, 53 minutos

Depois de uma primeira parte muito equilibrada, com vários duelos a meio-campo, o golo acabou por surgir no início da segunda parte. Numa jogada pela direita, que foi construída por Wagner Pina e Mateus Fernades, Cassiano aproveitou, ao segundo poste e com alguma sorte mistura, para marcar e oferecer o regresso aos triunfos aos estorilistas.

Outros destaques

Cassiano

O avançado do Estoril acaba por ser uma das figuras do encontro, uma vez que marcou o golo solitário da partida, que deu os três pontos preciosos à equipa de Vasco Seabra. O camisola 11 só teve de encostar, é certo, mas teve o mérito de estar no local ideal para finalizar. Além disso, entregou-se por completo ao encontro, sempre disponível para pressionar a defesa contrária. Saiu desgastado aos 67 minutos.

Carlinhos

O avançado do Portimonense regressou à Amoreira, onde jogou entre janeiro de 2017 e agosto de 2017. Logo no primeiro minuto, o camisola 11 dos algarvios rematou colocado para boa defesa do compatriota Marcelo Carné e pouco depois voltou a testar a atenção do guarda-redes adversário, que defendeu sem grandes dificuldades. Foi um dos homens mais inconformados na equipa de Paulo Sérgio e viu o cartão amarelo aos quatro minutos. Falhou ainda uma oportunidade, de forma inacreditável, aos 60 minutos.

Guitane

O avançado do Estoril, que foi esta sexta-feira chamado à seleção da Argélia, foi a par de Rodrigo Gomes o responsável por levar a equipa de Vasco Seabra para a frente. O camisola 10 estorilistas vem várias vezes da direita para o meio e tenta servir os companheiros de ataque. Nem sempre teve sucesso, mas pelo menos foi tentando rumar contra a maré.

Marcelo Carné

O guarda-redes brasileiro regressou à baliza do Estoril, que tem sido ocupada nos últimos tempos por Dani Figueira. Desta feita, Vasco Seabro voltou a apostar em Marcelo Carné, que não demorou muito a ter de intervir. Logo no primeiro minuto teve de voar para negar o golo a Carlinhos, que pouco depois voltou a tentar a sorte, mas sem sucesso. Mostrou, mais uma vez, qualidade e que pode, perfeitamente, ser o guardião titular dos canarinhos.

Nakamura

O guardião japonês é um dos bons guarda-redes da Liga e voltou a mostrar o porquê na noite desta sexta-feira. O nipónico é muito seguro entre os postes e não tem medo em sair da baliza para aliviar o perigo ou mesmo agarrar os cruzamentos das equipas adversárias. Tem apenas 29 anos e ainda vai a tempo de mais altos voos. Não é por acaso que é oito vezes internacional japonês.