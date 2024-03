Sexta-feira, 15 de março, foi dia de duelo de aflitos na Amoreira. Estoril e Portimonense não passavam por bons momentos e na jornada 26 da Liga foi a equipa de Vasco Seabra que voltou a sorrir, com uma vitória por 1-0 sobre o emblema de Paulo Sérgio.

Depois de derrotas frente a Benfica e FC Porto na última jornada, os dois conjuntos apresentaram-se no Estádio António Coimbra da Mota separados apenas por um ponto e o equilíbrio foi nota dominantes nos primeiros minutos do encontro.

A partida começou animada, com uma oportunidade para cada lado nos 10 minutos iniciais, mas depois disso o jogo passou a ser mal jogado, que mostrou claramente que as duas equipas não estão a atravessar o melhor momento da temporada.

Rodrigo Gomes e Guitane eram quem iam fazendo mais para mudar o rumo dos acontecimentos do duelo, que só voltou a ter balizas em cima do intervalo. Novas ocasiões de parte a parte, que nada fizeram alterar o 0-0 com que o jogo chegou ao intervalo.

Paulo Sérgio, por várias vezes, foi se mostrando desagradado com a exibição da sua equipa, enquanto Vasco Seabra ia optando por uma postura mais calma e a verdade é que o treinador do Estoril teve razões para sorrir pouco depois do início da segunda parte.

Aos 53 minutos, Wagner Pina arrancou pela direita e combinou com Mateus Fernandes, que devolveu ao camisola 79. A bola, com alguma sorte, foi parar aos pés de Cassiano, que à boca da baliza, só teve mesmo de encostar para grande festa dos adeptos estorilistas.

Depois de ter somado apenas um ponto nas últimas cinco jornadas, os canarinhos regressam, assim, às vitórias na Liga. A equipa de Vasco Seabra ultrapassa o Portimonense na tabela e está agora no 13.º lugar do campeonato nacional, 25 pontos.

Já o emblema de Paulo Sérgio assina a sétima jornada consecutiva sem vencer, a quarta sem marcar golos, e desce à 16.ª posição da Liga, que dá acesso ao play-off de manutenção, com os mesmos 23 pontos.