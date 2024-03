O Estádio da Luz teve, pela primeira nesta época em jogos da Liga, menos de 50 mil espectadores nas bancadas.

A assistir à vitória do Benfica sobre o Estoril por 3-1 estiveram 48.964 pessoas: foi a pior casa nos 13 encontros já realizados pela equipa de Roger Schmidt no campeonato em 2023/24.

Até este domingo, os encarnados tinham as 12 maiores enchentes da Liga. Têm agora 13 das maiores 14, uma vez que o Benfica-Estoril foi superado pelo FC Porto-Benfica, que teve 49.013 espectadores.

O dia eleitoral pode explicar em parte a menor afluência à Luz, mas o peso dos resultados será possivelmente a maior justificação. É que o encontro da 25.ª jornada da Liga chegou na sequência de um ciclo negativo de duas derrotas (com Sporting e FC Porto) e sucedeu à pior casa da época em termos absolutos em jogos oficiais: à partida europeia com o Rangers (2-2) assistiram ao vivo 48.579 pessoas.

Menos, por exemplo, do que no jogo com o Aves SAD para a Taça da Liga (48.959) - a pior casa até à última semana - e nos duelos da Taça de Portugal com Famalicão (52.609) e Sp. Braga (56.018).

A maior casa da época no Estádio da Luz foi alcançada no Benfica-FC Porto, que teve 62.247 adeptos nas bancadas. Em 18 dos 21 jogos, o recinto das águias teve mais de 50 mil pessoas.

As cinco piores casa da época na Luz: