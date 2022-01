Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória dos dragões em casa do Estoril, um resultado que os deixa na liderança isolada.

«Saio com o sentimento de uma equipa que fez uma primeira parte que não é o nosso registo. Em termos ofensivos não fomos o que costumamos ser, porque não estávamos bem sem bola. Estivemos aquém do expectável.

Na segunda parte foi diferente. A não permitimos ao adversário construir e chegar com perigo. Fomos com intensidade à procura do resultado com o nosso ADN normal. Vitória justa contra uma equipa organizada e muito bem trabalhada coletivamente, além de ter boas individualidades também.»

[motivação maior depois de o Sporting perder?]

«A motivação tem de ser natural para quem defende as cores do FC Porto. Não temos de ganhar para ficar motivados, temos de estar motivados para ganhar. O tem o rival direto perdeu pontos e também por isso era importante ganhar.

Não eramos campeões antes deste jogo e não seremos agora se não formos competentes e continuarmos a ser como fomos na segunda parte deste jogo.»