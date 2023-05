Ricardo Soares prevê que o duelo entre Casa Pia-Estoril, da 33.ª jornada da Liga, vai ser «atrativo e altamente competitivo».



«Olhando para o Casa Pia e para o Estoril Praia, não tenho dúvidas de que será um jogo altamente competitivo e de certeza que será um jogo atrativo. São duas equipas que, neste momento, não têm pressão, mas devo dizer que nós preparámos muito bem a equipa para esta pressão. Sabemos que temos uma equipa jovem, todos sabem que é, penso eu, a equipa mais jovem deste campeonato», disse, em conferência de imprensa.



O técnico dos canarinhos referiu que foi «intenção, de há umas semanas a esta parte», por iniciativa do clube, preparar os «jovens para esta pressão» de competir para vencer, independentemente da equipa já ter assegurado a manutenção.



Ricardo Soares recordou a sua chegada ao Estoril e a classificação da equipa na altura, destacando a evolução que esta teve.

«Disse que este era claramente o maior desafio da minha vida e confirmou-se, os resultados também comprovam isso. Tivemos dificuldades no início, a equipa levou algum tempo a conseguir resultados que nos permitissem atingir o objetivo e, hoje, a equipa está mais preparada. Olho para a equipa e vejo que nos últimos cinco jogos foi, salvo erro, a equipa com menos golos sofridos», destacou.



O Estoril está na máxima força para a partida contra o Casa Pia, agendada para as 18h00 deste domingo, no estádio municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.