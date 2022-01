A Liga anunciou esta sexta-feira que o jogo entre o Arouca e o Estoril, agendado para sábado, foi adiado devido a um surto de covid-19 na equipa arouquense, que tem apenas 11 jogadores disponíveis. Em comunicado, o clube nortenho explica que os atletas que testaram positivo «encontram-se estáveis.»



«Como é do conhecimento público, vários elementos da nossa equipa (jogadores e técnicos) acusaram positivo para a covid-19. Apesar do elevado número de casos, os afetados encontram-se estáveis e a cumprir o protocolo legalmente exigido. Entretanto, continuaremos a testar os restantes elementos da nossa equipa de forma a salvaguardar a saúde de todos», pode ler-se na nota do Arouca, publicada nas redes sociais.



Este é o primeiro jogo da Liga adiado após as alterações aprovadas aos regulamentos das competições, a 21 de dezembro de 2021. Um encontro será apenas realizado de ambas as equipas tiverem, pelo menos, 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes.