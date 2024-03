Vasco Seabra, em declarações na flash-interview da Sport TV, após a vitória do Estoril sobre o FC Porto por 1-0

(leitura do jogo) «Foi uma vitória muito difícil. Atitude muito grande da nossa equipa. Fechámos bem, frente a um adversário muito forte, com um treinador que é uma referência para todos. Tivemos muitas dificuldades em sair, mas aos poucos fomos conseguindo. Tivemos oportunidades, o FC Porto também. Fomos crescendo, mas o FC Porto foi tendo mais bola. Tivemos oportunidades para matar o jogo, mas a vitória acaba por nos assentar bem. Conseguimos manter a baliza a zeros pelo segundo jogo consecutivo. Parabéns aos nossos jogadores e aos nossos adeptos.»

(vitória nos dois jogos)« Foram jogos diferentes. Na Taça da Liga foi diferente. Tivemos oportunidades no Dragão. Tivemos mais oportunidades hoje, claras. Na Taça da Liga tivemos alguma sorte e na Taça de Portugal o jogo sorriu ao FC Porto.»

(segunda parte) «Quando ficamos com mais um, assumimos mais a bola, mas frente a um grande, com poucos pontos, é difícil. Ficamos a jogar com mais dois, mas cometemos um erro e perdemos o Vital para o próximo jogo. Merecemos estes três pontos, agora temos de descansar.»

(Lesões de Pedro Álvaro e Guitane)« São jogadores que estavam com algum risco. O Guitane esteve na seleção, perdemos o seu rasto. O Pedro Álvaro estava tocado e optámos por não arriscar. Outros jogadores jogaram, temos também jogadores dos Sub-23, que é preciso valorizar.»