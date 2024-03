O jogo no Estoril terminou com a derrota do FC Porto (1-0) e tanto jogadores como o staff técnico dos dragões contestaram veementemente a equipa de arbitragem comandada por António Nobre.

Pepê foi expulso já depois do final da partida, tal como aconteceu ainda durante o tempo de jogo com Diogo Costa e Francisco Conceição.

Sérgio Conceição primeiro tentou afastar os seus pupilos do árbitro, mas depois acabou também por se dirigir a António Nobre.

Os dragões terminaram o jogo reduzidos a nove jogadores em campo, enquanto o Estoril viu Bernardo Vital expulso nos descontos.

O jogo ficou também marcado pela reversão de um penálti sobre Francisco Conceição, aos 63m, quando o jogo ainda estava empatado. Logo a seguir, Diogo Costa foi expulso por derrubar Wagner Pina. Na sequência do lance, Cassiano marcou de livre o golo do triunfo dos estorilistas.