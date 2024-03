O FC Porto ficou em silêncio após a derrota por 1-0 ante o Estoril, este sábado, não comparecendo nem com um jogador, nem com o treinador Sérgio Conceição na «flash» ao canal televisivo SportTV.

De recordar que o incumprimento de deveres relativos à realização das entrevistas regulamentares, a que alude o artigo 87.º-B do Regulamento Disciplinar da Liga, prevê multas e que, «em caso de reincidência, os limites mínimo e máximo da sanção são elevados para o dobro».

Esta época, já não é a primeira vez que o FC Porto não comparece à «flash»: já aconteceu logo no início da época, ante Moreirense e Farense, nas duas primeiras jornadas.

Um golo de Cassiano decidiu o Estoril-FC Porto deste sábado, da 27.ª jornada da I Liga, marcado pelas expulsões de Diogo Costa e Francisco Conceição na equipa do FC Porto e de Bernardo Vital no Estoril. Já após o apito final, no meio da contestação ao árbitro por parte do FC Porto, Pepê também foi expulso.