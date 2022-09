Declarações de Nelson Veríssimo, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (0-1) frente ao Vizela:

«Viemos aqui com o objetivo de ganhar o jogo. Nestas coisas temos de perceber que o jogo é dinâmico e reconheço que com mais um terminámos o jogo de uma maneira que não queríamos, com capacidade para ter a posse de bola. Há ali um momento chave, estávamos a sair bem, e numa saída não demos saída ao nosso guarda-redes e o Vizela criou perigo; a equipa intranquilizou-se. Acabámos sem ter o controlo que tivemos o jogo todo. Temos de ser sensatos e reconhecer que não conseguimos fazer nos últimos quinze minutos aquilo que fizemos no restante jogo, por mérito do Vizela. Não podemos duvidar dos jogadores sempre que se atiram para o chão, porque tive jogadores que trabalharam condicionados durante a semana e quiseram dar o seu contributo. Foi um jogo com duas equipas a querer ganhar».

[Vizela queixou-se do tempo útil de jogo] «Enquanto equipa, em momento algum, a mensagem que passamos é de queimar tempo. Os jogadores tiveram dificuldades físicas e o jogo foi intenso. Os jogadores quebraram. Fizemos o jogo que tínhamos a fazer. O árbitro, e bem, deu nove minutos. Podia ter dado quinze, é soberano. Foi o tempo que entendeu e penso que a mensagem tem de pensar por aí».

[Importância das vitórias fora] «Ganhar fora, principalmente em ambientes difíceis, tem muito significado. São mais três pontos, vínhamos com esse objetivo de lutar pela vitória, sabendo que nem sempre vai ser possível.»

[Erison] «Tem muita qualidade, pode acrescentar coisas à equipa. Temos um lote de avançados de qualidade, é um jogador de qualidade, vem de um país diferente, tem de se adaptar, mas já vimos um pouco do que pode ajudar. Há alguma expetativas, como há com os outros».