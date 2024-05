O Sporting foi à Amoreira bater o Estoril por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga e, desta forma, estabeleceu um novo recorde de 28 vitórias no campeonato.

Paulinho, com o 20.º golo da temporada, marcou o golo solitário, com a 9.ª assistência de Nuno Santos.

Os leões reforçam, assim, o primeiro lugar, agora com mais onze pontos do que o Benfica, enquanto o Estoril, que garantiu a permanência antes de jogar, segue no 13.º lugar.

Veja o resumo do jogo: