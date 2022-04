Estoril e Sporting de Braga empataram a zero esta segunda-feira, em jogo de encerramento da 30.ª jornada da Liga Portuguesa.

Com este nulo na Amoreira, os arsenalistas continuam no quarto lugar, com 56 pontos, mais nove do que o quinto classificado, o Gil Vicente. Já o Estoril, mantém o 10.º posto, com 35 pontos.

Veja o resumo da partida: