Com justiça inquestionável, o Estrela da Amadora ganhou um novo fôlego na luta pela permanência. No duelo entre duas equipas vizinhas com estádios separados por menos de quatro quilómetros, a equipa da casa levou a melhor sobre um Casa Pia que nesta sexta-feira cometeu mais erros graves do que na soma dos últimos três jogos sob o comando de Gonçalo Santos e, por isso mas não só, saiu derrotado do José Gomes.

O triunfo por 3-1 da equipa de Sérgio Vieira foi desenhado integralmente na segunda parte. Para trás tinham ficado 45 minutos de equilíbrio. Habitualmente forte nas transições rápidas, a equipa tricolor teve dificuldades para pôr em prática uma das suas grandes virtudes, mas ainda foram dela as duas melhores ocasiões de golo nesse período: primeiro, por Régis N’do; depois, por Diogo Fonseca, que atirou de cabeça ao travessão na sequência de um pontapé de canto.

Com mais urgência em somar pontos do que o Casa Pia, que pulou para zona de conforto depois de sete pontos somados nas anteriores três jornadas, Sérgio Vieira preparava-se para reforçar o ataque com a entrada de Ronaldo Tavares quando um mau passe a meio-campo foi aproveitado (e castigado) por Kikas. Ainda que incansável na procura de espaços no ataque, o avançado só os havia tido, imagine, quando se dirigia à linha de fundo para cobrar cantos, como aquele que terminou com a trave a abanar na reta final da primeira.

A vencer, Sérgio Vieira reforçou o miolo e Gonçalo Santos foi em busca da reação com três substituições de uma assentada à hora de jogo, mas nenhuma delas melhorou os visitantes, que nunca igualaram a ambição dos anfitriões.

Confortável no jogo, o Estrela viveu o seu melhor período nos minutos seguintes ao 1-0, aproveitando o mínimo erro para partir em busca da tranquilidade absoluta. Aos 75 minutos, pressionado por Kikas, Zolotic entregou a bola a Leo Jabá, que serviu o avançado para o bis no encontro.

A vitória da equipa da casa parecia garantida, mas do banco dos Gansos ainda sairiam duas apostas ganhas e aos 87 minutos Yuki Soma reduziu a contagem a passe de André Lacximicant.

O golo relançou o jogo, o Casa Pia instalou-se no meio-campo contrário, mas pagou o preço perante uma das equipas da Liga mais perigosas em transição.

Leo Jabá, também ele dono de uma segunda parte de elevadíssima qualidade, conduziu o ataque e lançou as bases para 3-1 de André Luiz que colocou um ponto final em todas as dúvidas e que selou uma preciosa vitória que permite à equipa da Amadora respirar fundo na luta pela salvação.