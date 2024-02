A cada vez mais importante luta pela manutenção começou a jogar-se na Reboleira. O Estrela da Amadora chegou à jornada 23 no décimo sexto lugar, que garante o play-off, enquanto o Desp. Chaves vinha logo atrás, no décimo sétimo posto. Este sábado o jogo entre as duas equipas deu um empate técnico a um golo, que deixa tudo em aberto para as últimas jornadas da Liga.

No José Gomes, a equipa de Moreno começou com mais bola e a pressionar bem alto no terreno. O conjunto de Sérgio Vieira ia tendo algumas dificuldades para sair a jogar e foi após uma dessas jogadas, que o Desp. Chaves marcou.

Aos sete minutos, Hugo Souza bateu rapidamente na frente. Jô ganhou de cabeça e serviu da melhor forma Hector Hernandez, que assinou o décimo segundo golo da temporada em apenas 25 jogos.

A partir daí, os flavienses baixaram o ritmo do encontro, que foi tendo muitas paragens e o Estrela da Amadora apenas ia conseguindo responder de bola parada. Numa dessas jogadas, Gaspar cabeceou para enorme defesa de Hugo Souza, que brilhou aos 45 minutos, após um remate forte de Leo Cordeiro.

Numa tarde/noite de muita chuva na Amadora, o Estrela conseguiu chegar ao empate, com toda a justiça diga-se, no último lance do primeiro tempo. Leo Jaba insistiu e cruzou de forma perfeita para a cabeça de Ronaldo Tavares, que assinou o 1-1.

Na segunda parte, o jogo animou, com ataques rápidos de parte a parte, mas a partida continuou a ter algumas interrupções e os dois lados pareciam pouco satisfeitos com a arbitragem de Artur Soares Dias.

Tanto Estrela como Chaves podiam ter chegado ao triunfo, os dois emblemas acertaram mesmo nos ferros, mas o 1-1 manteve-se até ao final. A equipa de Sérgio Vieira passa a somar 22 pontos e está agora no décimo terceiro lugar da Liga. O conjunto flaviense continua no décimo sétimo posto, o penúltimo da classificação, agora com 18 pontos.