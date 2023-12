Figura do jogo:

Jason: Foi o jogador mais do encontro. O avançado apareceu descaído sobre a direita do ataque e por várias vezes tentou a sorte. Numa delas, após um excelente contra-ataque dos arouquenses, atirou um verdadeiro míssil à trave da baliza de Dida. Na segunda parte acabou mesmo por decidir. O avançado só teve de encostar, após uma defesa incompleta de Edmilson e deu os três pontos ao Arouca.

Momento do jogo – Golo de Jason, aos 77 minutos

A Reboleira veio abaixo com a defesa de Edmilson no penálti de Cristo Gonzalez, mas rapidamente a alegria virou tristeza. É que o guarda-redes angolano deitou tudo a perder minutos depois, ao não defender da melhor forma o remate do camisola 23 e Jason estava no sitio certo e completou a reviravolta arouquense. Em poucos minutos, o jovem angolano, que se estreou pelos tricolores, foi mesmo do céu ao inferno.

Outros destaques:

Gaspar – Depois de ter cumprido castigo no empate a zero com o Farense, Gaspar regressou ao centro da defesa do Estrela para capitanear a equipa no último encontro do ano. O defesa acabou por ser uma das figuras do jogo, ao marcar o golo que abriu o marcador no primeiro duelo da história entre estrelistas e arouquenses. Após um canto batido da esquerda por Jean Felipe, Gaspar antecipou-se a Montero e cabeceou para o fundo da baliza.

André Luiz – O camisola 10 do Estrela regressou à titularidade no Estrela, depois de ter perdido o lugar para Kikas no Algarve. O avançado brasileiro voltou a estar em bom plano, ao criar a primeira oportunidade do jogo logo aos cinco minutos. Também esteve perto do golo aos 32 minutos.

Dida – O guarda-redes brasileiro voltou a ser aposta de Sérgio Vieira para defender a baliza do Estrela. O guardião tem sido uma das boas surpresas nesta equipa estrelista, mas esta quinta-feira esteve em dia não. Dida esteve pouco seguro entre os postes e em mais de uma ocasião criou sobressaltos aos adeptos da casa que chegaram mesmo a temer o pior. Ora, o pior acabou mesmo por chegar. Dida acertou com o braço em Mujica, viu o cartão vermelho direto e ofereceu uma grande penalidade ao Arouca.

Edmilson – Depois da expulsão de Dida, Sérgio Vieira foi forçado a lançar o estreante Edmilson no Estrela da Amadora. O jovem guarda-redes angolano ainda brilhou ao defender o penálti de Cristo Gonzalez, mas acabou por errar no golo de Jason, que deu a reviravolta arouquense. Após o lapso, perdeu confiança e mostrou ainda estar algo verde para a Liga.

De Arruabarrena – O guarda-redes uruguaio cumpriu frente ao Estrela o jogo 50 pelo Arouca. No encontro histórico para o guardião, De Arruabarrena nada pôde fazer no golo de Gaspar. De resto, o guarda-redes realizou uma exibição seguro e mostrou a razão do Benfica ter estado interessado na sua contratação no mercado de verão.

Mujica – Depois de ter marcado um hat-trick frente ao Gil Vicente, o avançado chegou à Amadora atravessar um excelente momento. O homem mais avançado da equipa de Daniel Sousa mostrou-se muito inconformado e foi um dos melhores jogadores em campo. Mujica até marcou na primeira parte, mas cometeu falta sobre Dida e acabou por ver o cartão amarelo por protestos. Logo no início do segundo tempo fez mesmo o gosto ao pé no golo que deu o empate ao Arouca.