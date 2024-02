Moreno está ciente das dificuldades que o Desp. Chaves vai ter para manter-se na Liga. Ainda assim, o treinador flaviense mostra-se confiante nas capacidades da sua equipa.

«Estou confiante na manutenção, se não estivesse falava com a direção e ia embora. Quando cheguei sabia que ia muito difícil, e vai continuar a ser muito difícil, sabem como é o nosso campeonato. Não engano os adeptos, a equipa, a direção, mas estou confiante. Vejo a equipa cada vez melhor.»

Moreno revelou que Hector Hernandez e Sandro Cruz saíram ao intervalo devido a problemas físicos e afirmou que o empate a um golo com o Estrela da Amadora foi um resultado justo.

«É preciso ser coerente, o resultado é justo. Não estaria a ser justo com a equipa, com o adversário. O golo sofrido no final da primeira parte é o momento do jogo. Estivemos melhor na segunda parte, com as alterações, tivemos boas oportunidades, foi um jogo vivo, com adeptos entusiasmados. Não ganhamos, mas levamos um ponto.»