Figura da partida:

Leo Jaba

O camisola 8 do Estrela é um verdadeiro quebra-cabeças para os defesas adversários. É muito bom tecnicamente e muito veloz no flanco esquerdo tricolor e este sábado voltou a estar em destaque. Não tem medo de pedir a bola para decidir quando as coisas estão difíceis para a sua equipa e em cima do intervalo tirou um cruzamento teleguiado para a cabeça de Ronaldo Tavares, que fez o 1-1. Nunca desiste.

Momento do jogo: golo de Ronaldo Tavares, minuto 45

O avançado do Estrela é muito forte fisicamente e faz-se valer disso mesmo nos duelos com os adversários. Além disso, é também muito rápido, o que faz com que não seja um jogador fácil de marcar pelos defesas. Foi sempre um dos elementos mais do Estrela e prova disso é o golo que marcou em cima do intervalo que relançou por completo a partida depois de muita insistência por parte da equipa de Sérgio Vieira. O talento está lá todo, falta apenas consistência.

Outros destaques:

Hector Hernandez

O jogador espanhol é um dos bons avançados da Liga. O camisola 23 flaviense marcou pela segunda jornada consecutiva, depois de já ter feito o gosto ao pé na vitória por 2-1 sobre o Boavista. Este foi o terceiro golo nos últimos quatro jogos de Hector Hernandez, que esta temporada soma 12 golos em 25 jogos. Saiu, de forma algo surpreendente, ao intervalo.

Jô

O avançado brasileiro complementa muito bem Hector Hernandez, que é a grande figura da equipa. O camisola 99 do Desp. Chaves, do alto do seu 1,92m, ganhou uma bola de cabeça logo aos sete minutos e serviu de forma perfeita o companheiro de equipa, que abriu o marcador na Reboleira. Além da sua elevada altura, é muito forte fisicamente e não dá qualquer descanso aos defesas adversários.

Essugo

Parece estar a fazer bem o empréstimo do jovem do Sporting ao Desp. Chaves. O jogador, de apenas 18 anos, está mais confiante em campo e nota-se, claramente, que é um médio com muito potencial. Sabe ter bola, mas é também muito bom a recuperar, Essugo parece ter tomado uma boa decisão ao rumar a Trás-os-Montes durante o mercado de inverno.

Hevertton

Foi sempre por ali que o Estrela procurou ferir o Desp. Chaves. O camisola 27 dos tricolores sobe muito bem pelo corredor e criou muitas dificuldades ao lateral-esquerdo flaviense. Sabe também bater muito bem bolas paradas e isso viu-se aos 35 minutos, num lance que terminou com um cabeceamento perigoso de Gaspar. Saiu desgastado perto da hora de jogo.