Para o Estrela da Amadora, jogar em Rio Maior é quase estar em casa. Afinal, foi lá que fez muitas partidas na temporada passada. Este domingo regressa para defrontar o Casa Pia, que faz do Municipal da cidade a sua «casa» e tem uma das melhores defesas da Liga.

O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, faz elogios ao adversário, mas acredita que a sua equipa pode vencer a partida.

«Estamos preparados para as dificuldades. O Casa Pia é uma equipa com uma dinâmica semelhante à nossa, em termos de sistema tático, mas tem outras valências fortes e aspetos enraizados. No entanto, o mais importante é olharmos para nós e para o que podemos fazer em campo», considerou, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Sérgio Vieira tem algumas baixas na equipa. Bruno Brígido, Miguel Lopes e Léo Cordeiro estão lesionados, o que obriga a novas mexidas na equipa. O técnico da equipa ‘tricolor’, no entanto, confia nas alternativas que tem no plantel.

«É triste e temos de viver este momento. Acreditamos em todos os jogadores. À medida que assimilam as nossas ideias, todos têm de estar preparados para dar o seu contributo», afirmou.

Sérgio Vieira espera que a equipa vá evoluindo à medida que assimila processos e faz a progressiva integração dos novos jogadores. Importante, sublinha, será evitar cometer erros.

«Sabemos a ambição que temos. Demonstrámo-la na fase inicial do campeonato, com a atitude, vontade e energia que tivemos, apesar de alguns erros que pagámos caro. Sem eles, podíamos ter o dobro dos pontos. Também existem jogadores que continuam no processo de amadurecimento, mas isso leva tempo e os adeptos também acreditam muito nisso», explicou.

O defesa central Kialonda Gaspar foi chamado à seleção de Angola, na sequência das boas exibições que tem vindo a fazer. Também se tem falado no interesse de outros clubes nos seus serviços, mas ele quer manter-se focado no Estrela da Amadora.

«É a montra e qualquer jogador sente orgulho por representar a seleção. Quero sempre mais, mas sinto-me o mesmo. Essas situações não me tiram o foco», garantiu.

O Estrela da Amadora é 15.º classificado, com cinco pontos. Defronta o Casa Pia, que é décimo com nove, no Estádio Municipal de Rio Maior, este domingo às 15h30. O jogo será arbitrado por José Bessa e terá acompanhamento AO MINUTO no MaisFutebol.