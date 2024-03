Sérgio Vieira sublinhou que os momentos «servem para serem quebrados» e apontou a determinação, ambição e resiliência do Estrela da Amadora para bater o Casa Pia, na 25.ª jornada da Liga.



«Estes jogadores vão estar sempre blindados. Temos de continuar a insistir e a sermos determinados, resilientes, equilibrados emocionalmente e ambiciosos. Os momentos servem para serem quebrados e toda a gente tem esse espírito. Sabemos do momento que passamos e sabemos para onde queremos ir: termos uma sequência de conquista de pontos, para que caminhemos o mais rápido possível para os objetivos. No fim, nós vamos ser felizes e vamos merecer festejar todos juntos», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.



O técnico do emblema tricolor lembrou ainda a vitória obtida no jogo da primeira volta diante dos gansos «disputado sob uma temperatura altíssima e menos intenso». Em relação à entrada de Gonçalo Santos no comando do Casa Pia, Sérgio Vieira disse que a equipa voltou a uma fórmula mais semelhante à que tinha com Filipe Martins.

«[O Casa Pia] Não é muito diferente, voltou à lógica do treinador do início desta época, com o mesmo sistema, numa linha de cinco defesas, muito à espera do erro adversário e a aproveitar transições, com uma atitude expectante. Temos de evitar cometer erros e saber contrariar o bloco baixo e intermédio. Nada que possam fazer vai surpreender-nos. Depende de nós, da nossa atitude e organização. Estamos a trabalhar nesta altura para conseguirmos iniciar um caminho de conquista de pontos», ressalvou.



Privado de muitos jogadores devido a lesão praticamente desde o fim da temporada, o Estrela está perto da máxima força - apenas João Reis, Gustavo Henrique e Rodrigo Pinho estão indisponíveis. O treinador sublinhou a importância de poder ter o máximo de jogadores à disposição.

«Quando temos verdadeiros homens a perspetiva é de evolução. Temos recuperado os jogadores que estavam lesionados, estamos cada vez mais confiantes. Houve bastante perturbação nos últimos meses, mas pouco a pouco estão a regressar e é isso que nós queremos. A perspetiva é da competitividade interna no plantel ser maior nesta etapa final, que queremos carimbar com boas prestações e conquista de pontos», expressou.

O Estrela da Amadora recebe o Casa Pia, esta sexta-feira, pelas 20h45, no Estádio José Gomes, na Amadora.