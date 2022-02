O FC Porto venceu o Moreirense pela margem mínima, em Moreira de Cónegos (0-1), em encontro referente à 23.ª jornada da Liga 2021/22.



Evanilson marcou o único golo da partida, ao minuto 40, na sequência de um bom trabalho de Taremi.



Luís Godinho assinalou um penálti a favor do Moreirense ainda antes do intervalo, mas reverteu a decisão depois de ver as imagens, devido a falta sobre Fábio Cardoso.



Marko Grujic foi expulso por acumulação de cartões amarelos ao minuto 79 e Steven Vitória viu igualmente dois cartões amarelos, no mesmo minuto, pouco depois.



Com este resultado, o FC Porto mantém a vantagem sobre o Sporting e aumenta a distância para o Benfica.