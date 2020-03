Renzo Saravia teve uma passagem discreta pelo FC Porto. O lateral-direito esteve seis meses ao serviço dos azuis e brancos e disputou apenas seis jogos antes de ser emprestado ao Internacional de Porto Alegre. Ainda assim deixou boas amizades na cidade Invicta.



Numa sessão de interação com os seguidos no Instagram, o internacional argentino foi questionado acerca de que jogador dos dragões mais gosta e admitiu ser de Fábio Silva.



«Tenho saudades tuas, meu irmão», escreveu o defesa.



Além disso, Saravia elegeu Messi como o melhor jogador com quem já jogou e confessou-se adepto do Belgrano, clube onde despontou.