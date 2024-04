Declarações do treinador do Famalicão, Armando Evangelista, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, após a derrota por 1-0 ante o Sporting, em jogo da 20.ª jornada da I Liga:

[Análise ao jogo e se o Sporting mereceu:] «Sim. Não vamos dizer que não. Mas pelo que fizemos, principalmente na segunda parte – na primeira tivemos dificuldades, o Sporting tapou-nos as saídas – com a diferença mínima, acabámos por fazer uma segunda parte de nível elevado. Encostar o Sporting junto da sua área, da forma que o fizemos, acho que é de dar uma palavra ao que o Famalicão fez. Dignifica o nosso trabalho e pelo sentimento que a bancada nos passou, parece-me que ficaram satisfeitos com o que produzíamos. Parece-me que, com este tipo de comportamento, vamos fazer uma reta final de campeonato em que vamos ficar orgulhosos do que vamos fazer.»

[Que comportamentos ficaram aquém do que estava à espera:] «Não estava satisfeito pelo resultado. Mas tentámos fazer o que planeámos. Por vezes não conseguimos por mérito do adversário que nos fechou esses caminhos. Em algumas situações, notou-se que a frescura física não era a desejável para um jogo com este tipo de intensidade, com esta emoção que o jogo trouxe. Tivemos um jogo [ndr: FC Porto, no sábado] que nos desgastou muito e não havia essa frescura para dadas decisões. Quando o cansaço ainda está presente face ao jogo que fizemos há três dias, é óbvio que por vezes tomamos decisões precipitadas. Estava irritado porque sinto e senti que merecíamos mais qualquer coisa.»

[Se mais tempo de recuperação podia ter resultado num jogo diferente do Famalicão:] «É fácil dizer agora que sim, soa aqui a desculpa, mas a verdade é que o adversário tem mais um dia de recuperação pela frente. E num curto espaço de tempo como este, 24 horas se calhar fazem a diferença. Mas é sentido. O desgaste físico provoca, em termos mentais e até na parte física, alguma precipitação, algum cansaço. Por vezes o sprint não é tão rápido como devia ser, a reação à perda – é uma fração de segundos – não é adequada àquele momento. Mas são estas as regras e não deixo de estar satisfeito com o que fizemos.»