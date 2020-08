Diogo Gonçalves é a grande novidade no primeiro dia do Benfica 2020/21, confirmou o Maisfutebol. O extremo que esteve cedido ao Famalicão está no lote de jogadores que se apresentaram neste sábado de manhã no Hospital da Luz para uma bateria de exames médicos. No domingo, serão realizados testes físicos. A bola rola no Seixal a partir de segunda-feira.



Quanto a Diogo Gonçalves, segundo as informações recolhidas, será mesmo o único jogador que esteve emprestado a realizar exames médicos com o plantel às ordens de Jorge Jesus. O extremo de 23 anos fez uma grande época no Famalicão, com sete golos em 34 jogos.



Natural de Beja, Diogo António Cupido Gonçalves chegou ao Benfica em 2008, percorrendo todos os escalões de formação. Estreou-se pela equipa principal a 9 de agosto de 2017, pela mão de Rui Vitória, num triunfo frente ao Sp. Braga (3-1).



O jovem terminou a época com 13 jogos pela principal formação dos encarnados, seguindo-se uma temporada de empréstimo ao Nottingham Forest, do segundo escalão de Inglaterra, onde foi utilizado apenas em dez encontros. Em Famalicão, na época passada, voltou a ser feliz e exibiu-se a grande nível. Agora, apresenta-se ao serviço perante Jorge Jesus.



Pedrinho, extremo oriundo do Corinthians, é o único reforço confirmado pelo Benfica até ao momento.

