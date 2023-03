Benfica e Famalicão defrontam-se esta sexta-feira, uma partida da 23.ª jornada da Liga. O. Maisfutebol vai estar na Luz para lhe contar TUDO AO MINUTO, a partir das 21h15.



Roger Schmidt foi expulso em Vizela e não vai estar no banco de suplentes dos encarnados. Chiquinho está com problemas físicos, juntando-se a Draxler, Ristic e Guedes, e deverá falhar a partida contra os famalicenses.



Em sentido contrário, o Famalicão tem cinco indisponíveis para a visita à capital. Santi Colombatto, Puma Rodríguez e Théo Fonseca não vão ser opção para João Pedro Sousa assim como Cádiz e Dobre, dupla que vai cumprir castigo.



O Benfica lidera a liga com 59 pontos, mais oito que o segundo classificado, FC Porto. Por seu turno, o Famalicão divide o 9.º lugar com o Rio Ave - as duas equipas têm 27 pontos.



Confira as equipas prováveis na galeria associada.