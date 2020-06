Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do estádio Municipal de Famalicão, após a derrota por 2-1, no jogo que marcou o recomeço da Liga:



«São coisas que não podemos controlar. O erro faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo é depois desse erro não termos o discernimento e a competência para procurar dar a volta à situação. Não foi o Marchesín que errou, foi toda a equipa. Como a equipa que somos, unida, teríamos de ter feito mais depois do golo. Houve um jogo até ao golo do Famalicão e outro depois disso. Ainda conseguimos o empate. No momento em que meti o Zé foi para forçar o último terço, criar situações e ter mais um jogador forte dentro da área e parece que não entendemos bem o que se queria do jogo. Nesse sentido, estou algo desiludido. A equipa já deu mostras em algumas situações que não está a perceber tão bem o que o jogo necessita. Hoje não aconteceu. De qualquer das maneiras, foi visível o que fizemos e as oportunidades que críamos que eram mais do que suficientes para ganhar o jogo. No entanto, os jogos não se ganham com estatísticas, ganham-se com bolas na baliza.»





Nota: Por dificuldades técnicas de som e perante as dificuldades em aceder à sala de imprensa, não foi possível ouvir o treinador do Famalicão João Pedro Sousa.