Armando Evangelista vai estrear-se no banco do Famalicão frente ao Gil Vicente e espera uma partida com muito «equilíbrio», mas também na capacidade de a sua equipa «surpreender».



«São duas equipas que estão lado a lado na tabela classificativa. Isso, só por si, demonstra o equilíbrio que pode advir do jogo. É um Gil Vicente que, em casa, tem sido muito forte. Mas olhando mais para nós, estamos convictos de que podemos surpreender, podemos fazer um jogo cheio de ambição. Do outro lado, está uma equipa que está a olhar para o Famalicão como uma equipa forte, em que os jogadores, só por jogarem contra o Famalicão, já se motivam. E temos de estar preparados», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O sucessor de João Pedro Sousa explicou que os objetivos passam por conseguir um grupo «mais consistente».

«Pretendemos melhorar, ter uma equipa consistente, com capacidade de reação à perda, uma equipa que tenha ambição de ganhar todos os jogos. É à procura disso que estamos, como é óbvio. Quando representamos um clube como o Famalicão, que tem demonstrado o crescimento que tem, queremos acompanhar esse crescimento com resultados», apontou.



Armando Evangelista partilhou ainda o que lhe foi pedido pela administração do clube minhoto. «Capacidade de agradar a quem aprecia um bom espetáculo de futebol, mostrar ambição e capacidade de fazer evoluir a equipa», contou.

Questionado sobre se ainda há tempo para implementar as suas ideias, o técnico destacou o espírito recetivo e a vontade de aprender dos seus jogadores, assumindo, contudo, que «não vai ser fácil».

«São dois meses. Mas a massa humana que temos dentro do clube parece-me que tem mente aberta, recetiva para aceder a novos métodos. Temos que fazer que, num grupo jovem, tenham a capacidade de querer aprender, tenham a capacidade de olhar para um jogo e não terem medo de perder. Porque quando se vai para um jogo sem medo de perder estamos mais próximos de ganhar. No fundo, é uma reestruturação mental para depois, em termos de resultados e rendimento, possamos aportar o tal conhecimento ao jogo e ao grupo», concluiu.



O Gil Vicente-Famalicão, da 27.ª jornada da Liga, está agendado para as 15h30 desta sexta-feira, em Barcelos.