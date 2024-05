Roger Schmidt promoveu quatro alterações para o duelo do Benfica no Minho frente ao Famalicão, jogo da 32.ª jornada da Liga.



Carreras, Kökcü, Neves e Marcos Leonardo são titulares nos lugares de Alexander Bah, Florentino Luís, Rafa Silva e Arthur Cabral, todos titulares no encontro anterior diante do Sp. Braga. Já era, de resto, esperada a saída do internacional dinamarquês da equipa titular uma vez que está lesionado.



Por sua vez, Armando Evangelista faz três mudanças em relação à derrota no António Coimbra da Mota, casa do Estoril. Riccieli, Nathan e Aranda saem do onze para as entradas de Justin, Martin e de Gustavo Sá.



ONZES OFICIAIS:



Famalicão: Luiz Júnior; Martin, Mihaj, Justin e Francisco Moura; Zaydou e Topic; Chiquinho, Gustavo Sá e Puma Rodriguez; Cadiz.



Suplentes Famalicão: Zlobin, Aranda, Gustavo Assunção, Riccieli, Liimatta, Filipe Soares, Danho, Nathan e Sorriso.



Benfica: Trubin, Aursnes, António Silva, Otamendi e Álvaro Carreras; João Neves, João Mário, Di María, Neres e Kökcü; Marcos Leonardo.



Suplentes Benfica: Samuel Soares, Morato, Arthur Cabral, Tengstedt, Rafa, Rolleiser, Tiago Gouveia, Florentino e Diogo Spencer.