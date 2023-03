O talento de Iván Jaime fez a diferença a favor do Famalicão no jogo contra o Casa Pia, que fechou a 24.ª jornada da Liga.



O espanhol fez o golo solitário da partida, aos 36 minutos, e atirou os minhotos para o oitavo lugar da classificação em igualdade com Rio Ave e Boavista. Por sua vez, os gansos perderam terreno na luta pelos lugares europeus – uma luta que Filipe Martins ainda não assumiu ser sua e dos seus homens.



Quiçá feridos pela derrota na Luz, os minhotos mostraram desde cedo ao que vinham e não marcaram logo aos quatro minutos porque Denilson viu Ricardo Batista emendar o erro tremendo de Zolotic. Os gansos tentaram responder em contra-ataque, mas a tentativa de Godwin foi tímida.



Com os artistas à solta (leia-se Jaime e Ivo Rodrigues), o Famalicão ameaçou o 1-0. O mais perto que esteve de marcar foi num remate de “ressaca” de Penetra ao lado – Ivo Rodrigues e Iván Jaime já tinham tentado também o golo.



Já depois de o árbitro ter recorrido ao monitor para reverter uma grande penalidade que ele próprio assinalara, os famalicenses marcaram. A jogada foi de execução simples e de um nível de talento que poucas vezes se vê pelos relvados portugueses. Gustavo Assunção, qual sniper, fez um passe teleguiado para Iván Jaime e o espanhol, com um toque de cabeça tirou Eduardo Fereira do lance, e atirou com classe para o 1-0.



O Casa Pia apresentou uma postura diferente na segunda parte. Saiu da sua zona de conforto, jogou mais vezes no meio-campo contrário perante uma equipa fechada e à procura das saídas rápidas. Embora a primeira situação de perigo tenha pertencido a Denilson, os gansos mandaram na etapa complementar.



A equipa-sensação da Liga fez por merecer o empate pela quantidade de oportunidades flagrantes que criou. Varela acertou na trave depois de uma saída em falso de Luiz Júnior, Felippe falhou a emenda na pequena área e viu Mihaj fazer de Luiz Júnior. Pelo meio, sublinhe-se que o VAR entrou em ação e invalidou um autogolo de Penetra – corte de carrinho influenciado pela posição irregular de Felippe aquando do cruzamento de Godwin.



O Famalicão colocou-se a jeito e podia muito bem ter sofrido o empate – não seria um castigo pesado pelo facto de ter tido poucos olhos para a baliza contrária. Um remate cruzado de Moura, que passou a centímetros da baliza dos gansos, é francamente pouco para o talento ofensivo da equipa.



Com sorte e talento, os famalicenses acabaram por triunfar.