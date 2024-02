Geny Catamo e Paulinho são as principais novidaded na equipa do Sporting para a visita a Famalicão, encontro referente à 20.ª jornada da Liga.



O internacional por Moçambique e o avançado começam nos lugares de Ricardo Esgaio e de Marcus Edwards, dupla que começou de início o duelo com o Casa Pia da ronda anterior. Nota ainda para a presença de Koba, recrutado no último dia de mercado ao Estoril, no banco de suplentes.



Siga o jogo ao minuto



Por seu turno, João Pedro Sousa faz quatro mudanças em comparação com o onze que iniciou o duelo em Moreira de Cónegos. Saem Otávio (contratado pelo FC Porto), Moura (castigado), Gustavo Sá e Theo e entram Riccieli, Justin, Danho e Martin.



Inicialmente agendado para as 18h00, a partida vai arrancar às 19h00 devido a dificuldades de policiamento.



EQUIPAS INICIAIS:



Famalicão: Luíz Júnior; Riccieli, Mihaj e Justin; Nathan, Zaydou Youssouf, Topic, Puma Rodríguez e Martín Aguirregabiria; Florian Danho e Jhonder Cádiz.



Suplentes Famalicão: Zlobin, Henrique Araújo, Chiquinho, Gustavo Assunção, Filipe Soares, Gustavo Sá, Dobre, Sorriso e Théo.



Sporting: Adán; Eduardo Quaresma, Coates e Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Hjulmand, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Trincão, Gyökeres e Paulinho.



Suplentes Sporting: Franco Israel, Diogo Pinto, Matheus Reis, Edwards, Neto, Daniel Bragança, Rafael Pontelo, Ricardo Esgaio e Koba Koindredi.