A FIGURA: Iván Jaime

Dizer que marcou um golo e somou uma assistência é redutor para descrever a exibição do atacante espanhol. Espalhou classe nas quatro linhas, sempre com a bola colada ao pé, em drible curto e a definir de forma exímia. Somou detalhes técnicos de elevada categoria e na reta final ainda ficou perto de um excelente golo, após um remate em arco.

O MOMENTO: Penetra do meio da rua, 45+1m

Não houve outro momento na partida como aquele. O jogo até estava complicado para o Famalicão e o defesa tratou de resolver «à lei da bomba» com um tiro indefensável para Buntic.

OUTROS DESTAQUES

Kiko Bondoso

Foi dos mais desequilibradores do Vizela. Tem um jeito para carregar a bola semelhante ao de Iván Jaime, embora seja mais vertical. Foi sobretudo através dele que os vizelenses conseguiram sair para o ataque em várias ocasiões. A juntar a isto, ainda marcou um golo.

Luiz Júnior

Não teve uma exibição tão espetacular como na última jornada, mas somou algumas defesas importantes.

Colombatto

Muita qualidade no pé esquerdo e ótimo sentido posicional. Tem «pinta de jogador» e comprova-o durante o jogo. É ainda uma voz de comando no meio-campo, podendo, contudo, melhorar no capítulo da agressividade.