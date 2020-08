Depois de ter sido um dos destaques na época passada, o Famalicão prepara a nova temporada novamente sem assumir a Europa como um objetivo.

Para o treinador João Pedro Sousa, o foco é «fazer o máximo e o melhor pelo clube».

«O que vamos tentar fazer é trabalhar com a mesma ideia, no mesmo sentido do que fizemos no ano passado. Sem paralelismos, sem olhar para trás. Estamos orgulhosos do que fizemos no passado, mas de forma alguma isso vai desviar-nos do caminho», afirmou, esta segunda-feira, aos jornalistas, citado pela Lusa.

«O nosso objetivo vai ser, tal como na época passada, fazer o melhor possível. Essa ideia ninguém nos tira da cabeça: fazer o melhor possível, para fazer um excelente campeonato», prosseguiu.

Depois, o treinador de 49 anos frisou que os famalicenses não pensam em alcançar determinado lugar na classificação: «Nós nunca falámos no lugar A, B ou C, mesmo no ano passado, porque, de facto, não é isso que pensamos. Preparamos todas as semanas um jogo, com o máximo de ambição, que é vencer. Portanto, o que prometemos, e não vamos fugir desta mensagem, é preparar-nos para lutar pelos três pontos, todas as jornadas, fazer o melhor possível.»

Sobre o mercado, João Pedro Sousa assume alguma tristeza pela saída de alguns jogadores, mas considera isso natural.

«Sabíamos que poderia haver saídas, até pelo rendimento de determinados jogadores. Estávamos preparados. É com naturalidade que chegam jogadores. De uma coisa temos certeza: são jogadores de qualidade e que nos vão ajudar a fazer um bom trabalho.»

«É perfeitamente normal outros clubes estarem atentos e interessados em jogadores que demonstraram, na época passada, a qualidade que têm. Ficaria muito triste se saíssem, mas fico muito contente por eles, por irem para outros clubes de maior projeção. Aconteceu com o Pedro [Gonçalves]. Se acontecer com outro, já o disse, estamos aqui, prontos para colmatar a saída de jogadores de muita qualidade», atirou.