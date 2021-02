Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, à Benfica TV, após a vitória por 2-0 ante o Famalicão, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

[Estado de saúde neste regresso:] «Não tem sido fácil. Eu estive 15 dias sem ver os meus jogadores, sem eles me verem, sem poder treinar. Este covid arrasou o Benfica. Isto não é desculpa. Ter uma equipa técnica durante três semanas sem treinar, uma equipa médica sem se ver. Dos 27 jogadores, só três é que não tiveram covid.»

«Eu se tivesse de jogar, não jogava, agora. Isto não é a mesma coisa, a equipa perdeu competitividade, confiança. Jogo a jogo o Benfica vai ficar mais forte, hoje teve uma primeira meia hora muito boa. Mas isto tem consequências. Uma coisa é seres treinador, quereres treinar e não teres jogadores, ter dez jogadores em casa. Depois vêm aqueles dez e vão mais seis ou oito para casa. Isto tira competitividade, confiança. Eu não vejo os meus jogadores. Parece uma equipa fantasma. Mas vai passar e está a passar e felizmente, hoje, se acreditarmos na ciência, vamos ficar imunes pelo menos três meses, para equiparmos na cabine, treinarmos todos juntos, para ganhar aspetos táticos e índices de confiança.»

«Uma coisa é jogar de três em três dias, outra coisa é não treinares. Estares duas a três semanas sem treinar. É preciso saber que o Benfica, numa semana, teve dez jogadores infetados e mais 16 do staff. Isto deixa sequelas, não é desculpa. Não me estou a desculpar, porque eu assumo as minhas responsabilidades enquanto treinador. Agora, médico eu não sou e sei o mal que isto tem feito à equipa do Benfica.»

«Vamos recuperar, estamos a tempo de recuperar, jogo a jogo. É de três em três dias o jogo? Não interessa, mas está lá, estamos a conversar. Não treinamos na prática, treinamos teoricamente. Claro que os nossos adversários, nenhum teve, mas convém dizer-lhes outras coisas. Agora, nós sabemos o que sentimos na pele dois meses, 50 pessoas foram infetadas pelo covid. Não foram duas nem três. E se isto não tem influência num grupo, então não sei o que tem influência.»

[Nenhum penálti a favor na primeira volta:] «Já não tem a ver com doença. Mas o problema do Benfica não é esse, já disse qual é. Eu quando cheguei disse que íamos fazer uma equipa para arrasar. Começámos bem, mas o covid é que nos arrasou durante dois meses, a deixar a equipa doente. Sabem o que é ter uma equipa técnica doente, uma equipa médica toda doente e os jogadores não terem acompanhamento? Foi o que nos aconteceu. Hoje, felizmente, já voltámos. Eu também já voltei. Também sofri, porque isto não é constipação. Se tivesse de jogar hoje, não conseguia. Não é só os 15 dias. Agora, é olhar para a frente, jogo a jogo, melhorar os que não têm covid. Só há três que não tiveram: Chiquinho, Samaris e Rafa. Todos estiveram em casa, agora é recuperar a equipa, o Rafa que está lesionado, Waldschmidt lesionado, o André [Almeida] já é a lesão que toda a gente sabe, mas principalmente recuperar estes dois, que têm influência na manobra ofensiva da equipa e pronto. A partir daqui vamos ter uma equipa saudável mental, física, tática e tecnicamente, porque vamos começar a treinar todos juntos, a cheirar-nos uns aos outros.»