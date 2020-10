Mário Silva, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão após o empate frente à equipa local:



«Quero agradecer as palavras de apreço para comigo, jogadores e restante estrutura. Obrigado pela frontalidade e coragem. Juntamente com imensas mensagens que recebemos de diversas equipas, pessoas do mundo do futebol que nos felicitaram pelo que não conseguimos, mas que tudo fizemos para conseguir.



O jogo teve duas partes distintas. A responsabilidade da primeira parte é minha porque acho que a estratégia que montei não funcionou, tivemos diversos problemas defensivos e ofensivos. Não fomos a equipa que queríamos. Corrigimos, mudámos alguns jogadores. Quem saiu não estava mal, mas decidimos mudar. Os jogadores deram uma excelente resposta a uma primeira parte pouco conseguida. Criámos ocasiões, marcámos contra um adversário muito difícil e bem trabalhado. De uma forma geral, o equilíbrio foi a nota do jogo. O empate é justo apesar de nos minutos termos tentado chegar ao golo. Depois de seis jogos em 18 dias, acho que tenho de dizer que estou muito feliz com os jogadores. Tem sido verdadeiros campeões. Foram jogos muito competitivo, com pouco espaço para preparar o mesmo e o plantel foi inexcedível.



Não conseguimos ganhar tudo. Fica a imagem de uma equipa que batalha, tem qualidade e com jogadores que querem muito ter sucesso.»



«Não conseguimos na construção a três desequilibrar o adversário e ter velocidade para criar espaços. Não tivemos mobilidade para podermos explorar espaços. Tivemos algo apáticos, pouco agressivos e acho que por isso fomos penalizados. Justamente, digo. Foi uma primeira parte fraca e mal conseguido que assumo.



Fizemos muitas coisas boas nestes seis jogos. Cometemos alguns erros, mas estas duas semans vão servir para recuperar os jogos, retificar algumas coisas e potenciar as coisas que fazemos bem. Tivemos viagens, contra equipas competitivas. No campeonato já senti, pelo que tenho visto, que existe muita qualidade nas equipas. Vai ser um campeonato muito mais competitivo, algumas equipas investiram forte e acredito que vai ser difícil. Acredito também que vamos estar muito mais fortes no futuro. Estamos tristes por ainda não termos vencido. Serve-nos de consolo, entre aspas, ainda não ter perdido nesta fase, mas queríamos mais. Depois do que aconteceu quinta-feira, os jogadores vieram aqui contra um adversário difícil e conseguirem ter a reação que tiveram... Resta-me deixar uma palavra de parabéns.»



«Desde início que disse e reafirmo: é um grupo com uma base muito sólida, apoiada por uma estrutura muito forte. Acho que isso faz com que a superação exista. Foram 120 minutos, foi uma desilusão muito grande para todos. Ete grupo de trabalho vai dar muitas alegrias. Os adeptos apoiaram-nos, acompanharam-nos e mesmo sem podendo estar presentes, continuam a apoiar-nos. Estes jogadores merecem todo o apoio.»