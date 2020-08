O defesa do Famalicão, Riccieli, defende que «é possível fazer melhor esta época» do que na anterior. Os famalicenses acabaram o ano anterior no sexto lugar e estiveram na luta pela Europa até aos minutos finais.



«Pensamos em fazer um melhor resultado do que na época passada. O mister conversa connosco todos os dias e diz-nos que quer coisas melhores para esta época. Acho que é muito cedo para falar. Mas vamos pensando jogo a jogo para no final dar tudo certo e melhorar o que aconteceu na época passada», referiu, na resposta às questões enviadas pelos jornalistas.



O brasileiro garantiu que o grupo já ultrapassou o facto de não se ter qualificado para a Liga Europa e que a ideia é atingir essa mesma qualificação.

«O passado não dá para mudar, mas fizemos tudo o que podíamos para alcançar o que queríamos. Não conseguimos, mas tenho a certeza que este ano tudo vai dar certo para conseguirmos alcançar», afirmou.

Riccieli acredita que, apesar da saída de grande parte do plantel, não vai haver grande diferença na equipa uma vez que «estão a chegar bons jogadores». Nesse sentido, salienta que os objetivos para a nova época passam por «ganhar sempre».

«Temos objetivos, mas temos que trabalhar muito para os alcançar. Fazer bons jogos, uma campanha excelente acho que passa por isso», completou.

Em relação a objetivos pessoais, o jogador ambiciona jogar na Premier League. «Queria jogar lá. Mas tenho que trabalhar muito e é isso que estou a fazer para lá chegar», concluiu.