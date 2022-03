Declarações de Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-1) frente ao Vitória de Guimarães:

«Entrámos bem no jogo, marcámos logo nos primeiros minutos e não vou salientar o erro individual, que são lances que acontecem. O que lamento mais é, esta equipa está num processo de crescimento, que gostaria de produzir aquilo que produzimos no início do jogo durante o jogo todo. Vamos corrigir isso e continuar o nosso caminho».

«O bom momento que vivemos associei-o à qualidade de jogo e não às vitórias. Não é uma derrota que nos vai retirar o bom momento. Vai manter-se enquanto mantivermos a nossa identidade e o nosso padrão de jogo e não àquilo que é o resultado disso, as vitórias».

[Dificuldades em reagir] «Sofremos dois golos nos piores momentos do futebol, a acabar a primeira parte e no início da segunda. A equipa tem um padrão de jogo, as mexidas na equipa foram para provocar a reação da equipa, para tentar partir o jogo e tentar provocar mais conflito. Pretendíamos ter situações de bola parada e jogadas no último terço, teremos de corrigir na próxima semana».