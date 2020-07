Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV1, após o empate a uma bola em Vila Nova de Famalicão, em jogo da 31.ª jornada da Liga:



«Saímos frustrados pelo resultado Viemos jogar contra boa equipa, num terreno difícil. Foi um jogo equilibrado, mas depois de criarmos o que criámos, podíamos ter saído com outro resultado. Sofremos um golo na parte final, mas os jogadores estão de parabéns pelo jogo que fizeram aqui frente a uma boa equipa que está a fazer um excelente campeonato. Pelas oportunidades que criámos e que não concretizámos e fomos penalizados. Mérito ao Famalicão que conseguiu fazer o empate.



As equipas conhecem-se muito bem, foi a quarta vez que se defrontaram. Foi um jogo equilibrado, em alguns períodos o Famalicão esteve mais por cima, outras vezes esteve o Benfica. Queria sublinhar que temos de sair daqui contentes com a exibição que fizemos pelas oportunidades que criámos, mas que não concretizámos. Dar os parabéns aos nossos jogadores porque tiveram uma atitude muito digna.»



[Pesou o facto de o FC Porto já ter vencido?]:



«Não pesou, porque sabemos que só temos um caminho neste clube: ganhar. Viemos imbuídos desse espírito, independentemente do que pudesse haver noutros campos.»



[Final da Taça de Portugal]:



«O foco tem sido no jogo a jogo. Foi assim com Boavista e com o Famalicão e será com o Vitória. Ainda temos mais dois jogos e a seu tempo virá a final da Taça. Como já referi, o único caminho é ganhar e é por isso que vamos lutar nos próximos jogos.»