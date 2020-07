Cervi, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV1, após o empate em Famalicão (1-1), em jogo da 31.ª jornada da Liga:



«Acho que fizemos um jogo com muita qualidade e merecíamos a vitória. Sofremos um golo no final, mas há que continuar a trabalhar e a levantar a cabeça. O nível de jogo melhorou. Estamos a jogar com qualidade, mas devíamos ter fechado o jogo. Controlámos quase toda a partida, mas um lance nos últimos minutos ditou o empate. Merecíamos muito a vitória.»



[FC Porto a um ponto de ser campeão. É frustrante depois de terem sete pontos de vantagem?]:



«Acho que está muito complicado, mas vamos lutar até ao final. Temos mais três jogos e temos de continuar a trabalhar.»



[Taça de Portugal]: «Também temos a final para disputar e temos de continuar a trabalhar, ver os erros que cometemos e levantar a cabeça. Estamos num grande clube e temos de levantar a cabeça.»