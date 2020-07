O Benfica colocou-se em vantagem ao minuto 37 ante o Famalicão. A jogada começa em Cervi no corredor esquerdo. O argentino serve Seferovic que dispara para defesa de Defendi e na recarga Pizzi encostou para o fundo da baliza famalicense.



Após o VAR analisar a posição de Cervi no início do lance, foi confirmado o 17.ª golo do internacional português na Liga.



Veja o golo: